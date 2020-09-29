Кремль оценил жест Макрона в поддержку Тихановской

Москва не оспаривает права французского лидера общаться с гражданкой Белоруссии

Встречу Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской Кремль воспринимает как общение президента Франции с гражданкой Белоруссии. Москва уважает их право на подобное общение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данный момент по-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и право этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее", - прокомментировал Песков встречу Макрона с лидером белорусской оппозиции.

Журналисты спросили Пескова, видит ли Кремль в этой встрече символизм или какую-то поддержку. Пресс-секретарь отметил, что, по всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии.

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