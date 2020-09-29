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Ученые обнаружили новый способ борьбы с раковыми клетками

15:57
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Опыты на мышах дали положительные результаты

Ученые из Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис в США обнаружили новый способ борьбы с раковыми клетками. Замедлить рост онкологии и при этом не травмировать здоровые клетки можно, если блокировать механизм построения комплексов ядерных пор, который отвечает за транзит материалов в ядро и из него.

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Исследователи провели соответствующие опыты на мышах и установили, что у всех подопытных грызунов значительно замедлился рост злокачественных новообразований.

"Мы показали, что неспособность построить каналы ядерных пор является разрушительной для быстрорастущих раковых клеток, но, похоже, не влияет на здоровые клетки, которые просто останавливают рост, а затем восстанавливаются", - заявил один из авторов проекта Стивен Сакума.

Исследователи предполагают, что их открытие в дальнейшем сможет помочь в создании нового подхода к лечению агрессивных или метастатических форм рака, передает MedicalXpress.

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