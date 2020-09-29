Врач предупредил об опасности тирамису и пасты "Карбонара"

Все дело в яйцах

Ветеринарный врач Алексей Кухно посоветовал не заказывать в местах общепита блюда, в состав которых входят сырые яйца. В противном случае высок риск заболеть сальмонеллезом.

По словам Кухно, бактерии сальмонеллы могут содержать сырые, недоваренные или недожаренные яйца. В этом смысле опасны, например, паста "Карбонара" и десерт тирамису, при приготовлении которых используют сырые яйца.

Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение не куриным, а перепелиным яйцам, уверен специалист.

"Эти птицы никогда не бывают заражены сальмонеллами и не могут их распространять. У перепелок высокая температура тела, 40°C, поэтому они не болеют сальмонеллезом, если патоген попадает в организм, он гибнет", - сказал Алексей Кухно ForPost.

Врач отметил, что яйца кур, индеек, гусей и прочих птиц не представляют опасности, если их мыть с моющим средством. Однако не во всех ресторанах и кафе заботятся о соблюдении санитарных норм, поэтому нужно быть начеку.

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