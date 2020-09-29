ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач предупредил об опасности тирамису и пасты "Карбонара"

15:22
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Все дело в яйцах

Ветеринарный врач Алексей Кухно посоветовал не заказывать в местах общепита блюда, в состав которых входят сырые яйца. В противном случае высок риск заболеть сальмонеллезом. 
Картошка с котлетой vs мясо с овощами: повар раскритиковал некоторые сочетания продуктов

По словам Кухно, бактерии сальмонеллы могут содержать сырые, недоваренные или недожаренные яйца. В этом смысле опасны, например, паста "Карбонара" и десерт тирамису, при приготовлении которых используют сырые яйца.

Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение не куриным, а перепелиным яйцам, уверен специалист. 

"Эти птицы никогда не бывают заражены сальмонеллами и не могут их распространять. У перепелок высокая температура тела, 40°C, поэтому они не болеют сальмонеллезом, если патоген попадает в организм, он гибнет", - сказал Алексей Кухно ForPost

Врач отметил, что яйца кур, индеек, гусей и прочих птиц не представляют опасности, если их мыть с моющим средством. Однако не во всех ресторанах и кафе заботятся о соблюдении санитарных норм, поэтому нужно быть начеку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пара в ресторане
Пара в ресторане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.