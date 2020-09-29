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В Госдуме отказались от выплат домохозяйкам

15:55
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Законопроект не устроил членов правительства

В Госдуме отклонили инициативу ЛДПР ввести для домохозяек выплаты в размере МРОТ. Согласно законопроекту, домохозяйкам предлагалось в рамках господдержки ежемесячно выплачивать 1 МРОТ.

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В ЛДПР отметили, что домохозяйками считаются те женщины, которые занимаются уборкой дома, приготовлением пищи, уходом за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иной деятельностью по дому. При этом, если в семье сразу несколько человек регулярно выполняют эти обязанности, право на выплаты будет иметь только один из них и лишь в том случае, если размер среднего дохода на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

В правительстве отклонили предложение ЛДПР. Кабмин пришел к выводу, что для реализации инициативы потребуется финансирование из федерального бюджета, но источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. Кроме того, в правительстве усмотрели несколько некорректных формулировок в определении домашнего хозяйства, передает РИА Новости.

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