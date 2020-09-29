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Собянин сообщил о "больших рисках" из-за отказа пожилых москвичей сидеть дома

15:22
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Мэр столицы рассказал, что 300 тысяч человек продолжают пользоваться общественным транспортом

Несмотря на призывы властей, пожилые москвичи продолжают передвигаться по городу. По данным мэра столицы Сергея Собянина, около 300 тысяч человек (лиц старше 65 лет) пользуются общественным транспортом.

Во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ им. Давыдовского Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве осложняется как в плане числа выявленных случаев, так и в плане количества госпитализаций, пишет "Интерфакс".

Ранее мэрия рекомендовала пожилым людям и лицам, страдающим от хронических заболеваний, оставаться дома, начиная с 28 сентября. "К сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу, - заявил мэр. – Это очень большие риски".

Во вторник стало известно, что плановые каникулы в московских школах будут увеличены из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в столице выявлено 2 тысячи 300 новых случаев. Всего же в стране - более 8 тысяч заболевших.

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