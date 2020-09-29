Мощный ливень с градом обрушился на Стамбул (видео)

Потоки на улицах, побиты машины

Улицы крупнейшего города Турции Стамбула затопило в результате сильнейшего ливня. На мегаполис обрушился крупный град. Буйство стихии привело к серьезным пробкам и транспортному коллапсу.

По сообщениям телеканала CNN Turk, в Стамбуле выпал град диаметром от 5 до 50 миллиметров. Крупные градины побили машины.

По данным местных СМИ, затоплены подземные переходы города, подвалы, а кое-где даже первые этажи жилых домов. Жителей пострадавших от подтоплений улиц эвакуируют. У побережья были замечены смерчи.

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