Алкоголь и снотворное: раскрыты новые подробности гибели дочери актера Конкина

Адвокат семьи все отрицает

В организме погибшей в бассейне дочери актера Владимира Конкина обнаружили опасную дозу алкоголя и снотворное.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на результаты химико-токсикологического исследования. По словам нарколога, сочетание спиртного и снотворного может привести к летальному исходу.

В свою очередь адвокат семьи заявила "Московскому комсомольцу" о том, что пока нет данных, подтверждающих или опровергающих алкоголь и запрещенные вещества в организме Софии Конкиной. Результаты экспертизы будут готовы в течение 30 дней.

22 сентября из столичного фитнес-центра в Боткинскую больницу доставили 32-летнюю Софию Конкину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Конкину похоронили на Пятницком кладбище 29 сентября. У нее осталась 11-летняя дочь.

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