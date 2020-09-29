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Депутат Мосгордумы Степан Орлов напомнил о необходимости соблюдения масочного режима

15:34
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Ситуация с коронавирусом в столице остается сложной

Москвичи понимают серьезность ситуации с COVID-19 и готовы к самоограничению. В этом уверен депутат Мосгордумы Степан Орлов. Он напомнил, что в городе произошел рост числа заболевших коронавирусом. Если сейчас не отреагировать на это, то события могут принять "крайне нежелательный оборот".

"Исследования, инициированные авторитетным НИУ ВШЭ, показали: столица уверенно заняла место в десятке городов-лидеров по эффективности мер борьбы с распространением инфекции, а также по противодействию неизбежно вызванным ей экономическим потерям. Специалисты всего мира высоко - и действительно по достоинству - оценили мощный комплекс мер, крайне своевременно принятый московскими властями", - рассказал Орлов.

Однако пока вирус не побежден и расслабляться рано. Депутат напомнил о том, что пожилым москвичам рекомендовано соблюдать домашний режим, а компаниям вернуть на удаленку максимально возможное количество сотрудников.  Кроме того, необходимо носить маски и перчатки.

"Мы верим, что  ограничение социальных контактов вкупе с удаленным режимом работы вновь позволят удержать ситуацию с заболеваемостью под контролем. Такие меры продемонстрировали свою хорошую результативность в апреле-мае, тогда Москва буквально "замерла", абсолютное большинство граждан довольно резко снизили интенсивность перемещений и всех видов контактирования", - заявил Орлов в беседе с "Аргументами и фактами".

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