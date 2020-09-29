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Голикова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом

15:49
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Наибольший прирост наблюдается в Москве

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

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По ее словам, за минувшие сутки в России суточный прирост новых случаев вырос в 1,7 раза. Основной прирост наблюдается в Москве.

"Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5-0,7%. Показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы", - сказала Голикова.

Вице-премьер призвала россиян ответственнее соблюдать масочный режим, чтобы не пришлось возвращаться к ограничительным мерам.

За минувшие сутки в России было выявлено еще 8232 случая COVID-19. Скончались 160 заболевших.

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