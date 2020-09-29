ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Ольга Сутулова показала округлившийся живот

15:59
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Для нее это будет первый ребенок

40-летняя актриса Ольга Сутулова, которая ждет ребенка от артиста Евгения Стычкина, выложила в Instagram фото с животиком. Звезда станет мамой в ближайшие недели. 
Евгений Стычкин станет отцом в пятый раз

Несмотря на поздний срок беременности, Сутулова не поленилась и пришла на фотовыставку в Москве. Она надела просторное платье и элегантную шляпу с широкими полями. 

"Красивейшая и любимейшая моя Оля! - написала в Instagram фотограф Ольга Тупоногова-Волкова. - Ведь легко могла не прийти, но пришла". При этом она опубликовала несколько снимков с беременной актрисой. "Не, не могла", - ответила ей Сутулова.  

О беременности актрисы стало известно в сентябре. Для нее это будет первый ребенок, а для Стычкина - пятый. 

 

Стычкин и Сутулова начали встречаться на съемках фильма "Контракт на любовь". С 2007 года актер жил на две семьи, не решаясь уйти от пианистки Екатерины Сканави. Возлюбленные поженились в 2012 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Актриса Ольга Сутулова показала округлившийся живот
Актриса Ольга Сутулова показала округлившийся живот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.