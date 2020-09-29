Актриса Ольга Сутулова показала округлившийся живот

Для нее это будет первый ребенок

40-летняя актриса Ольга Сутулова, которая ждет ребенка от артиста Евгения Стычкина, выложила в Instagram фото с животиком. Звезда станет мамой в ближайшие недели.

Несмотря на поздний срок беременности, Сутулова не поленилась и пришла на фотовыставку в Москве. Она надела просторное платье и элегантную шляпу с широкими полями.

"Красивейшая и любимейшая моя Оля! - написала в Instagram фотограф Ольга Тупоногова-Волкова. - Ведь легко могла не прийти, но пришла". При этом она опубликовала несколько снимков с беременной актрисой. "Не, не могла", - ответила ей Сутулова.

О беременности актрисы стало известно в сентябре. Для нее это будет первый ребенок, а для Стычкина - пятый.

Стычкин и Сутулова начали встречаться на съемках фильма "Контракт на любовь". С 2007 года актер жил на две семьи, не решаясь уйти от пианистки Екатерины Сканави. Возлюбленные поженились в 2012 году.

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