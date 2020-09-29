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"Есть время набрать психологу": Ургант пошутил о Рудковской и ее сыне

16:02
  • вторник
  • 29 сентября 2020

В Сети беспокоятся об эмоциональном состоянии мальчика

Телеведущий Иван Ургант пошутил в своей передаче об активности в социальных сетях звездной семьи – Яны Рудковской, Евгения Плющенко и их сына Саши (Гном-Гномыча).
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В последнее время семья активно снимает короткие ролики на самые разные темы, а Яна выкладывает их в Instagram и TikTok, пишет "Чемпионат".

"Смотрите, Яна уже в бокале, но до дна еще далеко. Может быть, некоторым такое творчество не близко и не нравится... Но не будем забывать, что в те моменты, когда Яна снимает ролики для TikTok, у Гном Гномыча есть время набрать номер детского психолога", - в юмористической манере заметил Ургант.

Ранее пользователи социальных сетей и даже знаменитости (например, футболист Андрей Аршавин) неоднократно замечали, что маленький Саша участвует в этих роликах "из-под палки" и слабо понимает, что творят его родители.

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