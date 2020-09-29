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Инфекционист перечислил 7 отличий нынешнего скачка коронавируса от весеннего

16:09
  • вторник
  • 29 сентября 2020

В России эпидемиологическая ситуация остается под контролем

Инфекционист Иван Коновалов перечислил семь отличий нынешней ситуации с распространением COVID-19 от пика, который можно было наблюдать по всему миру в конце зимы и весной.

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"Главным отличием и преимуществом нынешней ситуации я бы назвал способность быстро и качественно мобилизовать силы и средства на борьбу с новой вспышкой заболеваемости", - заявил врач.

Он отметил, что сейчас медики научились работать с больными COVID-19, грамотно распределять их по отделениям и выявлять, кому необходима госпитализация, а кого следует оставить дома.

Также немаловажным Коновалов считает стимуляцию медработников и компенсации в случае заражения врачей коронавирусом. Он подчеркнул, что в стране существенно снижен дефицит средств индивидуальной защиты для медиков.

Еще одной положительной особенностью инфекционист назвал появление выверенных методов лечения заболевших. Врачи научились предотвращать ряд осложнений, которые представляют для пациентов смертельную опасность.

Кроме того, теперь точно известно, люди с какими заболеваниями входят в группу риска и нуждаются в особом контроле со стороны врачей.

Коновалов добавил, что не менее важным стало и расширение тестирования на коронавирус, позволяющее прерывать цепочки заражения, а также увеличение иммунной прослойки за счет переболевших коронавирусом пациентов, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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