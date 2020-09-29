Путин призвал не "слезать с темы" питания в школах

Учащиеся должны быть обеспечены обедами

Средства, выделенные на горячее питание учащихся 5-11 классов, нельзя урезать, они должны быть реализованы в полной мере.

Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он поручил главам регионов взять этот вопрос под контроль, передает РИА Новости.

"Нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем, и, если где-то еще что-то не проверено, нужно эти проверки завершить, ну и не слезать с этой темы в будущем, постоянно держать под контролем", - сказал Путин, обращаясь к Роспотребнадзору.

В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что все деньги доведены до школ, никаких сигналов о нехватке нет.

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