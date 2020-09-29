В центре Новосибирска загорелись ТЦ и гостиница

В МЧС назвали вероятную причину активного распространения огня
В центре Новосибирска загорелись торговый центр и гостиница. ЧП произошло на улице Романова. Судя по видео очевидцев, пламя охватило всё здание гостиницы.
"Наиболее вероятной причиной активного распространения огня послужили горючие материалы, использованные в качестве отделки наружных стен", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по области Павел Винаков.
Ранее местные СМИ сообщали, что на Ипподромской улице в Центральном районе Новосибирска загорелся салон мебели.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"