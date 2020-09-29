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В центре Новосибирска загорелись ТЦ и гостиница

16:40
  • вторник
  • 29 сентября 2020

В МЧС назвали вероятную причину активного распространения огня

В центре Новосибирска загорелись торговый центр и гостиница. ЧП произошло на улице Романова. Судя по видео очевидцев, пламя охватило всё здание гостиницы.

"Наиболее вероятной причиной активного распространения огня послужили горючие материалы, использованные в качестве отделки наружных стен", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по области Павел Винаков.

Ранее местные СМИ сообщали, что на Ипподромской улице в Центральном районе Новосибирска загорелся салон мебели.

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