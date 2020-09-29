Собянин осмотрел кардиологический корпус ГКБ им. Давыдовского после капитального ремонта

В больнице проводят операции самым тяжелым сосудистым больным

Во Всемирный день сердца Сергей Собянин посетил городскую больницу имени Давыдовского. Там завершился капитальный ремонт 4-го кардиологического корпуса. Обновили две операционные, ещё две создали заново. Организовали реабилитационное инсультное отделение.

Ольга Трофимова поступила в больницу с мерцательной аритмией. У женщины были сильнейшие боли в сердце, вплоть до потери сознания. Буквально вчера ей сделали операцию с помощью прокола, после которой она ощущает прилив сил. У женщины перестала кружиться голова.

А еще операция позволила женщине обходиться без кардиостимулятора. Больница имени Давыдовского - одна из сильнейших в Москве кардиоклиник. Сегодня после капитального ремонта открылся четвертый корпус. Здесь появился новый операционный блок, оснащенный по лучшим международным стандартам. Новейшее оборудование позволяет проводить операции на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения, и есть все для миниинвазивных технологий.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что работа такой клиники особенно важна сейчас, во время пандемии. Ведь коронавирус в том числе влияет на образование тромбов и вызывает осложнения. Для пациентов с инфарктом, инсультом или острым коронарным синдромом в Москве на базе 29 городских больниц работают сосудистые центры.

"Ситуация у нас с каждым днем становится сложнее, к сожалению, по выявляемости ковидных больных, по госпитализации. Мы настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет находиться дома, поберечься от контактов. Но вот, к сожалению, мы видим, по трафику в метро, что большинство продолжает передвигаться по городу. Около 300 тысяч каждый день мы видим, граждан, которые продолжают передвигаться по городу - и это для них большой риск. Не надо рисковать, ничего этого не стоит", - сообщил Собянин.

В новом кардиологическом корпусе больницы имени Давыдовского проводят операции самым тяжелым сосудистым больным - с проблемами сердца - и возвращают к обычной жизни больных с ишемическими инсультами.

"У нас появилась новая операционная с цифровыми технологиями - и прежде всего это новые технологии обработки изображения. Если раньше мы оперировали, ориентируясь на рентгеновскую картинку, то теперь мы можем заглянуть внутрь сосуда, увидеть слои и стенки сосуда, и правильно подобрать нужный протез для артерии", - заявил сотрудник ГКБ им. Давыдовского Дмитрий Скрыпник.

Больные с обмороками и нарушениями вестибулярного аппарата часто жалуются на головокружения. Распознать природу недомогания помогают узкие специалисты, в том числе неврологи, кардиологи и аритмологи - все они действуют сообща в специализированном центре на базе больницы.

"Мы видим, как ведут себя глаза при полной темноте, это растормаживает некоторые реакции глаз. Это называется проба со встряхиванием головы - в этот момент голову больного покачивают из стороны в сторону. Чтобы заглянуть в мир вестибулярной системы, мы делаем это через глаза", - сказал руководитель центра обмороков и вестибулярной нарушений ГКБ №23 им. И.В. Давыдовского Максим Замерград.

А еще через глаза все пациенты ощущают на себе действие арт-терапии. В коридорах появились зеленые зоны, картины и скульптуры современных художников. А на фасаде корпуса - витражное панорамное остекление, которое будет сочетаться с историческим первым корпусом больницы. Здание является памятником архитектуры и сейчас находится на сложнейшей научной реставрации.

Наталья Тарасова, Александр Медведев, Дмитрий Панов, Александр Шкарбанов, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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