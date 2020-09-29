Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь обострилась

Новое обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил Армении был сбит сегодня, как сообщили в Ереване, турецким истребителем F-16. Пилот погиб. В Ереване заявили, что инцидент произошёл в воздушном пространстве Армении.

По сообщению Министерства обороны этой страны, турецкие самолёты вылетели с аэродрома в азербайджанском городе Гянджа. Они прикрывали удары вооружённых сил Азербайджана по территории Армении в районе города Варденис. В свою очередь, в Анкаре заявили, что турецкие лётчики армянские самолёты не сбивали. С опровержением сообщения о сбитом Су-25 выступил также Азербайджан.

Ереван и Баку должны как можно скорее вернуться к переговорному процессу по теме конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое во вторник приняла Госдума. Депутаты единогласно заявили о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования, передает "ТВ Центр".

Парламентарии выразили серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне конфликта, которое привело к жертвам среди населения, а также решительно осудили применение силы. Заявление Госдумы будет направлено в ряд международных организаций, а также в парламенты Армении и Азербайджана.

"Мы за дипломатический путь урегулирования конфликта. За политические решения. Давайте в этом вопросе сделаем все для того, чтобы наши коллеги, противоборствующие стороны, слышали друг друга и уделяли этому внимание за столом переговоров, в том числе парламентского измерения. Президент многое делает для того, чтобы были урегулированы эти конфликты, и мы должны осознавать, что его роль на протяжении всех последних лет огромна, но это не значит, что парламент должен бездействовать", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе станет темой специального заседания ОБСЕ. Ранее в Кремле заявили о необходимости глубоко проанализировать и обсудить ситуацию в рамках Организации договора о коллективной безопасности. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, а также Анкарой, которая ранее заявила о готовности оказать помощь Азербайджану. Россия назвала предложения о поддержке любой из сторон разжиганием конфликта. Из региона продолжают поступать сообщения о новых боестолкновениях и потерях сторон.

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