Эмир Кувейта умер во время лечения США

Он был старейшим арабским правителем

Эмир Кувейта и старейший арабский правитель Сабах Аль Ахмед Ас Сабах скончался в США.

91-летний Сабах IV находился в Штатах на лечении с конца июля. Как передает "Интерфакс", он проходил курс реабилитации после операции. Ее подробности СМИ не сообщались, по некоторым данным, речь шла об удалении двух опухолей.

"Эмир Кувейта, его Величество Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, отошел к Аллаху", - сообщил министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах .

По законам Кувейта титул эмира перейдет кронпринцу шейху Навафу аль-Ахмед Аль Сабаху. До этого времени он занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

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