Главе карельского "Мемориала" увеличили срок наказания

С 3,5 года до 13 лет

Верховный суд Карелии изменил приговор лидеру регионального отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

Срок наказания увеличился с 3,5 года до 13 лет колонии строго режима, об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Дмитриева Артем Черкасов. Он отметил, что глава "Мемориала" намерен обжаловать решение Верховного суда, но уже с другим защитником.

Уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года. Сначала у него нашли 140 фотографий падчерицы, 9 из которых были признаны порнографическими. Дмитриев объяснил, что вел дневник здоровья ребенка, так как девочка попала к нему в ужасном состоянии.

В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, однако признал его виновным по статье о хранении оружия. В июне суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. В результате Дмитриева вновь обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. В июле 2020 года Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии.

За историка вступились более 170 представителей культуры, требуя его освобождения.

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