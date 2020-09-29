Сына экс-губернатора Иркутской области арестовали по делу о мошенничестве

Обвиняемый отрицает свою вину

Басманный суд Москвы арестовал до 20 ноября сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко.

Он был задержан накануне в рамках расследования дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Обвинение по этому уголовному делу ранее было предъявлено и его подельнику - директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Он содержится под домашним арестом и признал свою вину. Сам Левченко в ходе заседания заявил, что никогда не участвовал в картельных сговорах.

По данным следствия, сын экс-губернатора вместе с Хамуляком фальсифицировали документы на участие в тендере по замене лифтов. Ущерб от преступных схем, связанных с хищением средств, оценивается в 185 миллионов рублей. Если вина Андрея Левченко будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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