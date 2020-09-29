Надземный пешеходный переход рухнул на автодорогу М-5 (видео)

Есть погибший

Надземный пешеходный переход упал на трассу М-5 "Урал" в Свердловской области.

Как сообщили местные СМИ, путепровод задел проезжающий мимо КамАЗ - у него открылся кузов. Часть конструкций моста раздавили кабину машины. По предварительным данным, водитель самосвала погиб на месте.

Во время падения моста людей на нем не было, отметили в прокуратуре Екатеринбурга. Начата проверка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралуправтодора", движение на 193 километре перекрыто. Автомобилистов попросили быть внимательными.

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