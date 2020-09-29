Депутат МГД Александр Семенников: Приложение "Помощник Москвы" сделает город безопасным

Сервис поможет бороться с нелегальной торговлей

Жители столицы смогут сообщить о незаконной торговле на улице или в транспорте с помощью мобильного приложения "Помощник Москвы".

Об этом журналистам "АиФ" рассказал депутат Мосгордумы Александр Семенников. По его словам, каждую весну в Москве с рук продаются тысячи цветов исчезающих видов, а различные домашние заготовки и закрутки не проходят санитарной экспертизы и могут быть опасными для здоровья.

Кроме этого, многие продавцы-нелегалы предлагают товары сомнительного качества и не соблюдают требования безопасности, которые особенно важны в период пандемии.

Для того, чтобы передать информацию о нарушении правоохранительным органам, достаточно сделать снимок камерой мобильного телефона и отправить его через "Помощник Москвы". За активную работу пользователи получат бонусные баллы.

Семенников отметил, что добросовестные продавцы не пострадают. В Москве продолжат работу ярмарки выходного дня, блошиные рынки.

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