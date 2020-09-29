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На МКС нашли источник утечки воздуха

18:43
  • вторник
  • 29 сентября 2020

"Дырка" обнаружена в российском модуле "Звезда"

Утечка воздуха на МКС обнаружена в российском модуле "Звезда". Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. В ближайшее время негерметичность будет локализована.

Таким образом, это уже второй случай за два года, когда в российском сегменте МКС обнаруживается "дырка", отмечает РИА Новости.

В 2018 году сообщалось о нахождении "рукотворного отверстия" в космическом корабле "Союз МС-09", которое было оперативно заделано экипажем станции. Причина его появления до сих пор не названа.

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