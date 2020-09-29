Тело без рук и головы обнаружили возле яхт-клуба в Петербурге

Оно лежало в мешке

В Приморском районе Санкт-Петербурга в заливе возле яхт-клуба "Лахта" нашли человеческие останки.

Как стало известно изданию "Фонтанка", прохожий обратил внимание на странный мешок на берегу. В нем оказалось тело без головы и рук. Очевидец незамедлительно вызвал полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, тело было в воде, его прибило к берегу.

За последний год в Петербурге произошло несколько резонансных дел, связанных с расчленением. Так, в ноябре 2019 года доцент СпбГУ Олег Соколов расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. А в июле 2020 года возлюбленная рэпера Энди Картрайта похожим образом избавилась от тела музыканта.

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