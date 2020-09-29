Депутат МГД Лариса Картавцева: Привиться от гриппа - разумное и правильное решение

Перед процедурой необходимо убедиться в отсутствии температуры

Москвичам напомнили о необходимости привиться от гриппа. Как сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева, в 2020 году россияне столкнутся с тремя новыми штаммами гриппа, и все они входят в вакцины отечественного производства.

По словам парламентария, более 1,5 миллиона человек уже прошли вакцинацию от гриппа с 1 сентября. "Мы видим большой спрос на вакцинацию против гриппа, и это хорошая тенденция. И грипп, и коронавирус вызывают осложнения в лёгких. Вакцина от коронавируса пока не доступна всем жителям, мы ждём её, однако обезопасить себя от гриппа может абсолютно любой желающий. Я рекомендую всем москвичам не пренебрегать прививкой", - заявила газете Metro Картавцева

Глава комиссии по здравоохранению добавила, что перед прививкой необходимо убедиться, что у человека нет температуры или аллергии на компоненты вакцины.

Поставить вакцину можно бесплатно в мобильных пунктах и в городских поликлиниках. Всего в столице работают более 450 пунктов вакцинации. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе паспорт, а при посещении поликлиники – московский полис ОМС.

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