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МИД России заявил о масштабной активизации конфликта в Нагорном Карабахе

19:53
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Москва продолжает контакты и с Баку, и с Ереваном

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном набирает силу.
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Масла в огонь подливает активная позиция Турции. К сожалению, заявления Анкары по конфликту в регионе были прогнозируемыми, заметила дипломат.

"Это, к сожалению, не первый раз, когда из такой законсервированной фазы данная проблемная ситуация выходит в открытую фазу. И до этого звучали соответствующие заявления из Анкары", - сообщила она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Россия продолжает контакты и с Арменией, и с Азербайджаном. Дипломаты работают по деэскалации ситуации с первого дня конфликта.

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В Ереване сообщили о наступлении азербайджанской армии в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики.

Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военного решения карабахского конфликта нет. Проблему нужно решать иными путями. В частности, необходимо возобновить переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

"Что касается конкретных переговоров, для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу, очень трудно говорить о переговорах, особенно о их содержании, когда идут военные действия", - подчеркнул он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ обвинил Армению в попытке создать видимость участия других стран в карабахском вопросе. Он подчеркнул, что Турция не является стороной конфликта, но Баку признателен турецкому народу за солидарность и поддержку.

"Слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер, как принято сейчас это говорить, это фейк ньюс. <…> Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте", - передает его слова РИА Новости.

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