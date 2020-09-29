"Мы телепаты": Никита Ефремов рассказал об отношениях с Марией Иваковой

Пара вместе уже полтора года

Старший сын Михаила Ефремова Никита в интервью рассказал об отношениях со своей возлюбленной, телеведущей Марией Иваковой.

По его словам, пара вместе уже полтора года. Недавно Никита и Мария вернулись из отпуска, который провели на Алтае.

"Она просто мне понравилась. Это происходит в три секунды - химическая реакция. А как иначе?.. Когда мы начинали отношения, и ей, и мне казалось, что мы телепаты. Спустя полтора года я, конечно, уже что-то понимаю, вижу признаки", - признался Ефремов во время разговора с Агатой Муцениеце.

В интервью он также сообщил, что тяжело переживал развод с Яной Гладких. В тот период он много пил и употреблял запрещенные вещества, но вовремя обратился за помощью к специалистам, и потому справился с проблемами.

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