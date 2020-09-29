Путин выразил озабоченность из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

Взаимные обстрелы следует немедленно прекратить

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с эскалацией карабахского конфликта, говорится в сообщении Кремля. Он отметил, что противоборствующие стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В Ереване сообщили о наступлении азербайджанской армии в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики.

Россия и ряд других европейских стран призвали стороны конфликта к сдержанности. Турция, в свою очередь, поддержала Азербайджан и заявила, что окажет любую запрашиваемую им помощь.

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