Путин выразил озабоченность из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

Взаимные обстрелы следует немедленно прекратить
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с эскалацией карабахского конфликта, говорится в сообщении Кремля. Он отметил, что противоборствующие стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В Ереване сообщили о наступлении азербайджанской армии в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики.
Россия и ряд других европейских стран призвали стороны конфликта к сдержанности. Турция, в свою очередь, поддержала Азербайджан и заявила, что окажет любую запрашиваемую им помощь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"