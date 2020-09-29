ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выразил озабоченность из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

20:08
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Взаимные обстрелы следует немедленно прекратить

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
МИД России заявил о масштабной активизации конфликта в Нагорном Карабахе

Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с эскалацией карабахского конфликта, говорится в сообщении Кремля. Он отметил, что противоборствующие стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. 

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В Ереване сообщили о наступлении азербайджанской армии в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики.

Россия и ряд других европейских стран призвали стороны конфликта к сдержанности. Турция, в свою очередь, поддержала Азербайджан и заявила, что окажет любую запрашиваемую им помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Николай Шульгинов
Владимир Путин и Николай Шульгинов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.