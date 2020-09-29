Путин рассказал о "святой обязанности" перед россиянами в условиях коронавируса

Людям необходимо объяснять реалии складывающейся обстановки, полагает президент России

Выплаты врачам, санитарам, сотрудникам клиник, работающим с больными коронавирусом, будут продлены до 1 января. Решение было принято во вторник на совещании президента с членами правительства. Владимир Путин напомнил, что срок действия ежемесячных выплат истекает 1 октября. Но ситуация с коронавирусом осложняется, и материальная поддержка медиков будет сохранена. Президент вновь напомнил: как бы ни надоедало людям ношение масок и другие меры предосторожности, только их строгое соблюдение позволит избежать введения более жёстких ограничений.

Совещание с членами правительства Владимир Путин предложил начать с обсуждения текущего, но важнейшего вопроса. Рост заболеваемости COVID-19 ускорился.

"Наша с вами святая обязанность - профессионального сообщества, руководителей всех уровней, власти и управления - очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты. Я надеюсь, что мы так и будем действовать, имею в виду, что уже достаточно давно мною было принято решение значительную часть компетенций при решении вопросов, связанных с борьбой с COVID-19, передать на региональный уровень", - обратился Путин к участникам совещания.

Традиционно наибольшее число вновь инфицированных фиксируют в крупнейшем мегаполисе страны - в Москве. За сутки выявлено 2300 случаев. Мэр Сергей Собянин подписывает указ: московские школьники отправляются на двухнедельные каникулы с 5 октября. Дистанционных занятий проводить не станут. Закроют и досуговые центры. А вот детские сады продолжат работу в обычном режиме. Глава города призвал использовать каникулы не для развлечений, а чтобы сдержать распространение вируса.

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно - это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", - объяснил Собянин на своем личном сайте.

Пожилым людям и тем москвичам, которые страдают хроническими заболеваниями, рекомендуют сейчас без необходимости не выходить из дома. Продукты и лекарства могут доставить волонтёры - достаточно попросить об этом, обратившись на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09 (работает с 8 утра до 21 часа). Кроме того, с понедельника многие столичные компании перевели часть сотрудников на удалённый режим. Впрочем, ограничений, подобных тем, что действовали в столице весной и летом, вводить пока не планируют. Продолжают работать рестораны, торговые центры. Соблюдение санитарных требований - обязательное условие. Но не все им следуют. В этом магазине, например, проблемы с регулярной дезинфекцией помещения.

"Как мы проверили, дезинфекционный режим не соблюдается, дезраствор готовится на глаз, концентрация дезсредства неэффективна. Мерные емкости отсутствуют, уборщица не знакома с инструкциями по приготовлению дезсредств", - сообщила заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москва в ВАО Екатерина Давыдова.

Маски и перчатки в общественных местах необходимо носить по всей стране. Тем не менее, например, в Екатеринбурге, полицейские буквально пачками оформляют протоколы и выписывают штрафы нарушителям.

- Почему вы именно ко мне подошли? - Потому что вы без маски, я вам хотел напомнить. - Без маски тут каждый второй человек.

Не взял с собой или потерял - самые распространенные отговорки. Похожая картина и в торговых центрах, и это крайне опасно.

"Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. В этой связи я бы хотела продолжить то, о чём вы сказали вчера на президиуме Государственного совета: если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в России - более 8 тысяч вновь инфицированных. 160 человек за сутки скончались. В Ростовской области отменили массовые мероприятия. В Иркутской - открыли больничные листы для работающих пенсионеров. В Забайкалье и вовсе приходится разворачивать дополнительные койки - сейчас в регионе заполнены почти все коронавирусные отделения. Коечный фонд экстренно увеличивают и в Алтайском крае. Растет и нагрузка на медиков. Вопрос сохранения доплат для них за работу с COVID-19 Татьяна Голикова во вторник обсуждала с руководителями крупнейших медучреждений. Врачи попросили продлить срок действия соцподдержки - и были услышаны.

"У нас есть полное понимание, что меры социальной поддержки наших коллег, наших команд оно сохраняется на тот период, пока мы находимся в эпидемии", - заявил главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Идею сохранить специальные выплаты медикам с учетом фактически отработанного времени поддержал и Владимир Путин. "Если действительно люди считают, что предлагаемый правительством вариант является даже более социально справедливым, пожалуйста, я ничего против не имею. Но выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и которые действуют до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре, в Москве, нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц, на октябрь, сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества", - заключил президент России.

Ведется работа и по созданию, а также производству вакцин от коронавируса. Министр здравоохранения докладывает президенту: препарат "Спутник V" находится в пострегистрационной фазе. В клиниках Москвы им привито уже 5,5 тысячи человек. Кроме того, первые дозы вакцины поставлены в Белоруссию.

"По взаимодействию с коллегами из Белоруссии действительно поставлены уже первые дозы вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. И, как мы и планировали, с опережением на неделю начаты эти клинические исследования в медицинских организациях Белоруссии", - сказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

При этом центр "Вектор" уже сдал документы на регистрацию своей, еще одной вакцины от коронавируса, проверка препарата займёт около трех недель. Пока же россиянам настоятельно рекомендуют все-таки соблюдать меры безопасности и вести себя ответственно, сохраняя здоровье - свое и окружающих. Сейчас ведь от каждого зависит, потребуется ли вводить новые - весьма обременительные - ограничения или нет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"