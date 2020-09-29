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Главы Армении и Азербайджана обменялись новыми обвинениями по Карабаху

22:20
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Мирные переговоры так и не начались

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе угрожает самому существованию народа Армении. Об этом в эфире российского телеканала заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, сообщил, что пока не видит возможности начать мирные переговоры с армянской стороной. Оба руководителя обвиняют друг друга в агрессивных действиях. Ереван сообщил о прямом вмешательстве Турции - в воздушном пространстве Армении турецкий F-16 сбил армянский штурмовик, пилот погиб. Анкара и Баку участие в этом инциденте отрицают.

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Переговоров в данной момент быть не может. Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха достиг такой точки, что невозможность двустороннего диалога - единственное, в чем сходятся лидеры обеих республик.

"Очень трудно говорить о переговорах, особенно, об их содержании, когда идут конкретные военные действия. Прежде всего, нужно остановить насилие. И Азербайджан должен принять эту формулу, что нет военного решения для Нагорно-Карабахской проблемы", - заявил Пашинян.

"Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования. Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения и точка. В таком случае, о каком переговорном процессе может идти речь", - ответил Алиев.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокации 27 сентября, за которой последовали активные боевые действия. Ереван говорит о геноциде армян, Баку - об оккупации своих территорий.

Помимо и без того напряженной ситуации вокруг спорных территорий Нагорного Карабаха на этот раз дополнительным камнем преткновения стала Турция. Ереван заявляет, что турецкие военные уже принимают непосредственное участие в боевых действиях на стороне азербайджанцев. Баку уверяет, Анкара не является стороной конфликта, а республика сама может защитить свой народ.

"Фактически мы воспринимаем это как войну, которая была объявлена армянскому народу. Международное сообщество должно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана. И осудить действия Турции и потребовать, чтобы Турция вышла из этого региона. Потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает", - сообщил премьер Армении.

"Роль Турции, я считаю, носит стабилизирующий характер в регионе. Армения грубо нарушает международное право, оккупируя территорию Азербайджана на протяжении около 30 лет. Турция оказывает нам моральную поддержку. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует, и слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер, как это принято говорить – фейковые новости", - заявил Алиев.

Сегодня армянское Минобороны сообщило, что турецкий истребитель F-16, осуществляя прикрытие атаки азербайджанцев на армянские села, сбил штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил республики. Летчик ВВС Армении погиб. Баку и Анкара информацию опровергают.

Турция сразу и безоговорочно поддержала Баку. В ее правящей партии заявляют, что любая атака Армении на азербайджанскую деревню равнозначна нападению на турецкое село. Аналогичной риторики придерживается и турецкий МИД: "Есть только одно решение этой проблемы. Армения должна выйти с территории Азербайджана. Если этого не произойдёт, проблема не будет решена. Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя".

Премьер-министр Армении в разговоре с генсеком ООН отметил предвзятую позицию Турции, а в телефонной беседе с Ангелой Меркель призвал Германию обуздать агрессивную политику республики в регионе. Канцлер в ответ призвала обоих - и премьера Пашиняна, и президента Алиева - к немедленному перемирию и переговорам.

Москва находится в постоянном контакте со всеми участниками карабахского конфликта, в том числе и с Анкарой, однозначно вставшей на защиту одной из сторон.

"Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого, и мы не согласны с такой постановкой вопроса. Мы призываем все страны, особенно страны - наши партнеры, такие как Турция, сделать всё для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госдума выразила готовность содействовать мирному урегулированию конфликта в Карабахе и оказывать посредническую помощь на парламентском уровне. И приняла заявление, в котором призывает Ереван и Баку прекратить огонь. Накануне посол Армении в России отметил: Москва делает все для деэскалации ситуации.

"Мы за дипломатический путь урегулирования конфликта. За политические решения. Давайте в этом вопросе сделаем все для того, чтобы наши коллеги, противоборствующие стороны, слышали друг друга и уделяли этому внимание за столом переговоров, в том числе парламентского измерения. Президент многое делает для того, чтобы были урегулированы эти конфликты, и мы должны осознавать, что его роль на протяжении всех последних лет огромна, но это не значит, что парламент должен бездействовать", - сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Уже третий день Ереван и Баку атакуют друг друга как в приграничных районах республик, так и в информационном поле. Количество жертв неумолимо растет с обеих сторон. Страны активно обмениваются сообщениями о боевых потерях противника, которые потом второй стороной конфликта тут же опровергаются. А еще распространяют подобные видео, демонстрируя мощь своих вооруженных сил (см. видео репортажа).

Ереван утверждает, что Баку использует, в том числе одни из самых мощных и дальнобойных систем залпового огня в мире "Смерч" и огнеметы ТОС-1А "Солнцепек".

Во вторник в Совбезе ООН начинаются консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча - экстренная. Обсуждения - в закрытом режиме.

Лилия Акиньшина, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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