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В мире выявили почти 33,5 млн инфицированных коронавирусом

22:11
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Лидируют США - более семи миллионов зафиксированных случаев COVID-19

В мире распространение вируса вновь ускоряется. Общее число жертв превысило отметку в один миллион человек. Каждый пятый погибший - житель США.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш назвал число жертв инфекции "ошеломляющим", но призвал весь мир учиться на ошибках. Самое важное - это ответственное управление, сотрудничество и наука. Однако пока не получена массовая вакцина, нужно соблюдать дистанцирование и меры личной гигиены.

Общее количество носителей вируса в мире приближается к 33,5 миллиона (33 469 217 выявленных случаев, данные университета Джона Хопкинса на 22:11 мск). Лидируют США - более семи миллионов выявленных случаев. На второе место, стремительно обогнав Бразилию, вышла Индия - свыше шести миллионов больных, передает "ТВ Центр".

Половина стран в первой печальной десятке - государства двух американских континентов. Однако вновь стремительно осложняется ситуация и в Европе. Хуже всего дела обстоят в Испании - свыше 12 тысяч новых случаев выявили за минувшие сутки. Чехия готовится ввести режим чрезвычайной ситуации. А в Великобритании уже действует комендантский час.

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