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"Не вовремя": Порошенко заразился коронавирусом

20:42
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Политик будет лечиться дома

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook во вторник, 29 сентября. Экс-глава государства отметил, что болезнь очень коварна, и он будет лечиться дома.

"Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден прерваться в поездках по регионам", - написал Порошенко.

По последним данным, на Украине выявлены почти 205 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 4065 скончались.

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