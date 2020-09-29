Брухунова после отравления перешла на бульон

К супруге Петросяна вернулся аппетит

Татьяна Брухунова после отравления пошла на поправку и впервые за двое суток притронулась к пище.

Об этом молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала в своем Instagram. Вечером во вторник, 29 сентября, она выложила фотографию бульона со словами "первая еда за двое суток".

"У меня все хорошо! Это не ковид, не ротавирус, не панкреатит и не аппендицит. Я в строю! Бодра, но очень голодна", - успокоила Брухунова подписчиков.

Накануне стало известно, что Брухунова переела маринованных огурцов и слегла с отравлением. Из-за интоксикации у нее случился обморок, поднялась температура и началась рвота.

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