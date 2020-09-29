Собянин продлил домашний режим для пожилых москвичей

Ограничения будут действовать до 28 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил рекомендации по домашнему режиму для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября включительно.

Соответствующий указ опубликован на сайте мэра. На фоне коронавируса всем гражданам, которые попадают под эту категорию, с 28 сентября по 28 октября следует воздержаться от посещения людных мест, носить маски и перчатки.

Работодатели, в свою очередь, должны максимально перевести сотрудников на удаленную работу.

Ранее Собянин принял решение продлить плановые школьные каникулы. Ученики будут отдыхать с 5 по 18 октября. Время каникул лучше всего провести дома или на даче, но не в торговых центрах и в общественном транспорте, подчеркнул мэр.

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