Стинг отменил выступления в России

Певец планировал концерты в четырех городах

Британский певец Стинг отменил выступления в Восточной Европе, в том числе и в России.

После изменения гастрольных планов организаторы турне не смогли договориться о новых датах в связи с пандемией коронавируса, передает "Интерфакс".

Стинг выразил сожаление в связи с отменой концертов и отметил, что с нетерпением ждет возможности выступить перед россиянами.

Ожидалось, что певец должен был выступить в четырех городах России с 25 по 30 сентября: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

В компании Matreshka concerts уточнили, что билеты, приобретенные у партнеров, "будут возвращены быстрее, чем в отведенные для этого 180 дней, начиная с 1 сентября 2020".

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