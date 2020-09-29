Байден призвал Трампа последовать его примеру

Кандидат в президенты раскрыл свои доходы

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден опубликовал свою налоговую декларацию за 2019 год.

Это было сделано за несколько часов до дебатов с своим соперником - действующим президентом США Дональдом Трампом, передает "Интерфакс". Байден призвал своего оппонента сделать то же самое.

Согласно декларации, в прошлом году Байден и его жена Джилл заработали 985 233 доллара. С этой суммы они заплатили налоги в размере 299 346 долларов.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, согласно которому в 2016-2017 годах Трамп выплатил в качестве налогов лишь по 750 долларов. Кроме того, президент якобы не заплатил федеральный подоходный налог за десять лет.

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