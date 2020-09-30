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Эксперт Роспотребнадзора назвал прогнозируемым рост новых случаев COVID-19

09:47
  • среда
  • 30 сентября 2020

На коронавирус наложилась осень

По всему миру ускоряется распространение короновируса. В России накануне было выявлено больше 8,2 тысячи новых случаев. Эксперты сходятся во мнении, что до начала массовой вакцинации от COVID-19 самой эффективной защитой остается маска и социальное дистанцирование. Игнорирование этих рекомендаций может привести к печальным последствиям, как произошло, например, в Швеции, где эпидемиологи отказались от жестких ограничений, сделав ставку на формирование популяционного иммунитета. По мнению ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, этот эксперимент нельзя признать удачным.

"Это была ошибочная стратегия, которая не позволила достичь хорошего уровня популярного иммунитета, и одновременно сопровождалась значительной, избыточной смертностью. Смертность по сравнению с соседними странами выше, новых случаев тоже много, и больше всего пострадала основная группа риска по тяжёлому течению – пожилые люди", - заявил эксперт в эфире программы "События. 25-й час".

Увеличение в России числа новых случаев Лебедев назвал естественным и прогнозируемым течением эпидемического процесса. На него накладывается наступление осени и грядущий сезон гриппа и ОРВИ, что тоже представляет определенную опасность.

"Одновременное заболевание гриппом и коронавирусом вполне возможно, но течение и той и другой инфекции будет значительно тяжелее. И может привести к серьезным последствиям. Нужно прививаться от гриппа, в этом сезоне особенно. Это по крайней мере позволит защититься от гриппа, и определённое неспецифическое воздействие вакцины на иммунитет в целом тоже есть", - заключил эксперт.

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