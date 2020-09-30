Вера Васильева отмечает 95-летний юбилей

Она и сейчас играет на сцене

Сегодня юбилей отмечает народная артистка СССР Вера Васильева - ей исполнилось 95. Любовь зрителей она завоевала ещё на третьем курсе московского театрального училища. Роль в фильме "Сказание о земле Сибирской" не только прославила актрису на всю страну, но и принесла ей сталинскую премию. Вера Кузьминична и сейчас на сцене, она занята в трех спектаклях в театре "Сатиры", в котором служит уже более 70 лет.

Лучезарная искренняя улыбка, теплота во взгляде, элегантность и королевская стать. Про Веру Васильеву коллеги в театре "Сатиры" давно говорят, что она – эталон женщины и актрисы. Ни о какой другой профессии она не мечтала. С того самого момента, когда впервые, еще в детстве оказалась в театре.

"Это был театр Станиславского, опера "Царская невеста", это меня настолько потрясло, что я думала: лучше не жить, если я не буду вот так же на сцене в какой-нибудь красивой одежде петь под оркестр про любовь", - вспоминает Васильева.

И в 1943 году она поступила в Московское театральное училище, не имея даже десятилетки за плечами, а только пообещав, что обязательно закончит. Времена были такие - война. Из всей семьи они вдвоем с отцом оставались в Москве, переживали бомбардировки, работали на военном заводе.

"Когда по карточке получала хлеб, почему-то всегда давали маленький довесок. И вот пока я шла домой и несла этот довесок, я всё время размышляла: съесть можно его или это очень нехорошо?" – вспоминает она.

О кино, говорит, и не мечтала. Но еще студенткой стала звездой экрана и лауреатом Сталинской премии. На курсе тогда появились ассистенты знаменитого режиссера Ивана Пырьева и пригласили на пробы. Надела лучшее платье, закрутила волосы на тряпочки. Только всё это не понадобилось.

"Загримировали, я очень себе не понравилась, потому что на артистку не была похожа, а была похожа на деревенскую девочку, у которой глазки маленькие, губки беленькие, светленькие, цвет лица - два яблока таких красных", - рассказывает она.

Зато режиссер Пырьев оказался доволен. Для картины "Сказание о земле Сибирской" именно такая и была ему нужна: восторженная деревенская девчонка.

А одна из её любимых ролей - в фильме "Свадьба с приданым". Родилась эта картина из удачного спектакля, поставленного в Театре Сатиры режиссером Борисом Равенских. И сбылась мечта - как же она там пела про любовь! Но любовью всей жизни для неё стало все-таки не кино, а театр.

"Потому что в театре ежесекундно я связана с публикой. Я чувствую. И чувствую, если они меня понимают, то я расцветаю. Им скучно от меня - я погибаю. И конечно, театр - это очень живое искусство," – говорит Васильева.

Да собственно и её жизнь в какой-то момент превратилась в спектакль. По имени "Вера".

"Это по моей автобиографии, и там я вместе со своим партнером и режиссером этого спектакля рассказываю о своей жизни. О жизни личной, о своих чувствах и о ролях, где я могла выразить эти чувства," – говорит она.

Ей очень часто и искренне говорят комплименты. И, конечно, все стараются разгадать секрет её великолепной формы. Может быть, он в особом взгляде на мир. И в том, что она никогда не перестает мечтать. Сейчас о том, как в октябре снова выйдет на сцену.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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