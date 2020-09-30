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Байден назвал Трампа "щенком Путина" и худшим президентом в истории США

08:11
  • среда
  • 30 сентября 2020

Кандидаты не пожали друг другу руки

Сегодня в американском Кливленде прошли первые дебаты кандидатов в президенты США. Предсказуемо общение Дональда Трампа и Джо Байдена началось с перепалки. Демократ назвал республиканца клоуном и худшим президентом в истории страны. Трамп припомнил Байдену проблемы его сына с наркотиками и скандал с украинской компанией "Бурисма".

Джо не преминул обвинить Дональда  в финансовых махинациях, а заодно в том, что он платит налогов меньше, чем школьный учитель. Не обошлось без обсуждения протестов и  пандемии. Каждый из кандидатов и здесь остался при своем мнении.

Они не пожали друг другу руки, но это было оговорено заранее. А эфирное время в ходе первых теледебатов поделили почти поровну. Новый раунд намечен на 15 октября в Майами, передает "ТВ Центр".

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