Байден назвал Трампа "щенком Путина" и худшим президентом в истории США

Кандидаты не пожали друг другу руки

Сегодня в американском Кливленде прошли первые дебаты кандидатов в президенты США. Предсказуемо общение Дональда Трампа и Джо Байдена началось с перепалки. Демократ назвал республиканца клоуном и худшим президентом в истории страны. Трамп припомнил Байдену проблемы его сына с наркотиками и скандал с украинской компанией "Бурисма".

Джо не преминул обвинить Дональда в финансовых махинациях, а заодно в том, что он платит налогов меньше, чем школьный учитель. Не обошлось без обсуждения протестов и пандемии. Каждый из кандидатов и здесь остался при своем мнении.

Они не пожали друг другу руки, но это было оговорено заранее. А эфирное время в ходе первых теледебатов поделили почти поровну. Новый раунд намечен на 15 октября в Майами, передает "ТВ Центр".

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