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В России предсказали закрытие 10 тысяч заправок

08:33
  • среда
  • 30 сентября 2020

Это может случиться в 2020 году

Независимый топливный союз (НТС) предположил, что в текущем году в России закроются тысячи небольших заправок. Это может произойти из-за нового национального стандарта (ГОСТ Р 58927-2020), который вступает в силу с 1 октября. Этот документ обязывает владельцев заправок использовать оборудование с контролем количества заливаемого топлива.
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Согласно новому ГОСТу, на колонках должно стоять программное обеспечение (ПО), защищающее от несанкционированного доступа и замены узлов. В Российском топливном союзе сообщили, что пока ни на одной заправке в стране не появилось такое ПО. 

Как пишут "Известия", новый ГОСТ носит рекомендательный характер, но представители бизнеса все равно боятся штрафов. Ведь владельцев АЗС наказывают за недолив топлива. 

"Росстандарт уже разослал владельцам АЗС письма с требованием соблюдать новый ГОСТ. Но ведомство не разъяснило, какие у бизнеса сроки на переоборудование и какие могут быть штрафные санкции за его несоблюдение", - сказал вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. 

По данным союза, многие независимые заправки, которым придется полностью поменять устаревшее оборудование из-за нового ГОСТа, просто не потянут траты на переоборудование. Треть российских АЗС (10 тысяч) могут закрыться уже в 2020 году, говорят в НТС.  

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