Трамп отказался мирно передать власть после президентских выборов

Исход голосования определит лишь Верховный суд

Американцы не узнают имя победителя на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября, как минимум в течение месяца. Исход голосования будет решать Верховный суд, уверен Дональд Трамп. Действующий президент во время дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом фактически отказался гарантировать мирную передачу власти.

"Когда я слышу, как Джо говорит о переходе… Не было перехода с тех пор, как я выиграл. Если вы посмотрите на Хиллари Клинтон, там не было перехода, потому что они преследовали меня, пытаясь совершить переворот. Они преследовали меня, шпионили за моим штабом. Они начали с того дня, как я выиграл, и даже до того, как я выиграл", - заявил Трамп.

Основной аргумент президента в пользу версии о готовящейся подтасовке результатов выборов – голосование по почте. Трамп уверен, что при таком методе невозможно оперативно и точно подсчитать голоса. По словам американского лидера, это будет невероятное мошенничество. И выяснить, кто же на самом деле победил на выборах, сможет лишь Верховный суд, вмешательство которого, без сомнения, потребуется, заявил Трамп.

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