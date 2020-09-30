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В России предложили отменить накопительную часть пенсии

08:40
  • среда
  • 30 сентября 2020

Идею предложили в Федерации независимых профсоюзов

Представители Федерации независимых профсоюзов России обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой упразднить накопительный компонент в системе государственного пенсионного страхования.

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В обращении отмечается, что вопрос полностью не решен, и это "приводит к правовым коллизиям". В ФНПР напомнили, что в ходе доработок из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, но оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.

Согласно российскому законодательству, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития определяется в 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно. Однако уже в 2015 году на период дожития было отведено 19 лет, а к 2021 году показатель увеличится до 22 лет. В ФНПР подчеркнули, что подобная система "дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных".

В федерации предложили упразднить ожидаемый период выплаты и вывести накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.

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