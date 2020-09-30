Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

Международному террористическому подполью нанесен существенный урон

Глава Минобороны России заявил о полном уничтожении в Сирии террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). По словам Сергея Шойгу, в результате военной операции России группировка перестала существовать.

"При поддержке российской авиации сирийскими вооруженными силами было освобождено от террористов 1 024 населенных пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения перешло 88% территории страны", - написал Шойгу в статье для газеты "Красная Звезда".

Министр подчеркнул, что ни один террорист не проник в Россию. По данным Шойгу, российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, ликвидированы 865 главарей бандформирований. Министр отметил, что задача, которую пять лет назад поставил верховный главнокомандующий, полностью выполнена.

Шойгу убежден, что миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным - если не единственно возможным. России удалось предотвратить крушение сирийской государственности, остановить гражданскую войну. Разгромлена группировка ИГ, нанесен серьезный урон всему международному террористическому подполью, нарушены его каналы подпитки ресурсами и финансами.

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