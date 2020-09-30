В Гидрометцентре рассказали, когда закончится "бабье лето"

Погода продолжает радовать теплом

В европейской части России вторую неделю температурные показатели на несколько градусов превышают норму. Когда закончится "бабье лето" и начнется настоящая осень, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик заявил, что сейчас европейская часть страны находится под влиянием теплой части антициклона. Из-за этого в регионе наблюдается аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше положенных в это время года. По словам Вильфанда, такая ситуация продлится минимум до понедельника, передает РИА Новости.

"Достаточно много солнца, и существенного изменения ситуации не видно. Даже в понедельник температура сохранится, хотя облаков станет больше", - заявил он.

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