"Это только начало": рэпер Баста похудел на 16 килограммов

Он показал фото из спортзала

Рэпер и бизнесмен Василий Вакуленко, более известный как Баста, стремительно похудел. По мнению друзей и поклонников, теперь он выглядит на несколько лет моложе.

40-летний Баста опубликовал в Instagram фото, сделанное на фоне боксерской груши. Музыкант в обтягивающей форме показывает бицепсы на камеру.

"-16 кг. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало", - написал Баста. Каким образом он избавился от лишних килограммов, артист не уточнил.

Подписчики завалили Басту комплиментами:

- Вот это уровень. Динамика.

- Тигр!

- Только дай знать, как ты это делаешь! Дай знать и все...

- Это очень круто. Лучший.

- Здорово! Минус 10 лет налицо.

Василий Вакуленко не единственная знаменитость, которая резко похудела за последнее время. На диету сели, к примеру, Сергей Лазарев и Максим Фадеев. Последнему удалось избавиться от 100 килограммов.

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