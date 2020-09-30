"Это только начало": рэпер Баста похудел на 16 килограммов

Он показал фото из спортзала
Рэпер и бизнесмен Василий Вакуленко, более известный как Баста, стремительно похудел. По мнению друзей и поклонников, теперь он выглядит на несколько лет моложе.
40-летний Баста опубликовал в Instagram фото, сделанное на фоне боксерской груши. Музыкант в обтягивающей форме показывает бицепсы на камеру.
"-16 кг. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало", - написал Баста. Каким образом он избавился от лишних килограммов, артист не уточнил.
Подписчики завалили Басту комплиментами:
- Вот это уровень. Динамика.
- Тигр!
- Только дай знать, как ты это делаешь! Дай знать и все...
- Это очень круто. Лучший.
- Здорово! Минус 10 лет налицо.
Василий Вакуленко не единственная знаменитость, которая резко похудела за последнее время. На диету сели, к примеру, Сергей Лазарев и Максим Фадеев. Последнему удалось избавиться от 100 килограммов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"