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"Это только начало": рэпер Баста похудел на 16 килограммов

09:10
  • среда
  • 30 сентября 2020

Он показал фото из спортзала

Рэпер и бизнесмен Василий Вакуленко, более известный как Баста, стремительно похудел. По мнению друзей и поклонников, теперь он выглядит на несколько лет моложе. 
Минус 12 кг: Лазарев показал результат похудения

40-летний Баста опубликовал в Instagram фото, сделанное на фоне боксерской груши. Музыкант в обтягивающей форме показывает бицепсы на камеру. 

"-16 кг. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало", - написал Баста. Каким образом он избавился от лишних килограммов, артист не уточнил. 

Подписчики завалили Басту комплиментами: 

- Вот это уровень. Динамика. 

- Тигр! 

- Только дай знать, как ты это делаешь! Дай знать и все... 

- Это очень круто. Лучший. 

- Здорово! Минус 10 лет налицо. 

Василий Вакуленко не единственная знаменитость, которая резко похудела за последнее время. На диету сели, к примеру, Сергей Лазарев и Максим Фадеев. Последнему удалось избавиться от 100 килограммов.  

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