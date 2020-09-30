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Пашинян отказался от переговоров с Азербайджаном

09:07
  • среда
  • 30 сентября 2020

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике продолжается вооруженный конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не станет решать карабахский вопрос в ущерб национальной безопасности.

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Глава правительства подчеркнул, что на сегодняшний день в Армении не считают уместным проведение трехсторонних переговоров с Азербайджаном и Россией по вопросу карабахской проблемы.

"Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия", - подчеркнул Пашинян в ходе беседы с журналистами в Ереване.

 Он отметил, что Армения всегда готова пойти на мирное урегулирование вопроса, передает РИА Новости.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности.

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