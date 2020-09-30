Горбачев уверен, что при сохранении СССР мир был бы лучше

Политик считает, что Советский Союз мог благотворно повлиять на миропорядок

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев предположил, как могла бы сложиться ситуация в современном мире, если бы СССР удалось сохранить.

"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен - история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", - считает Горбачев.

Он признал, что к развалу СССР привел ряд ошибок, среди которых недостаточно смелые реформы в экономике, запоздалое реформирование партии и децентрализация.

Однако Горбачев подчеркнул, что также политика советских властей привела и положительным результатам. В качестве примера он привел окончание холодной войны, свободу слова и выезда из страны, подписание соглашения о ядерном разоружении, альтернативные выборы и многое другое, передает The Times.

"И главное – мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", - резюмировал бывший лидер СССР.

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