ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Горбачев уверен, что при сохранении СССР мир был бы лучше

09:52
  • среда
  • 30 сентября 2020

Политик считает, что Советский Союз мог благотворно повлиять на миропорядок

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев предположил, как могла бы сложиться ситуация в современном мире, если бы СССР удалось сохранить.
Горбачев обратился к будущему главе США

"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен - история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", - считает Горбачев.

Он признал, что к развалу СССР привел ряд ошибок, среди которых недостаточно смелые реформы в экономике, запоздалое реформирование партии и децентрализация.

Однако Горбачев подчеркнул, что также политика советских властей привела и положительным результатам. В качестве примера он привел окончание холодной войны, свободу слова и выезда из страны, подписание соглашения о ядерном разоружении, альтернативные выборы и многое другое, передает The Times.

"И главное – мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", - резюмировал бывший лидер СССР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.