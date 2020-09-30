Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса 1349 пациентов

Всего в столице выздоровели после COVID-19 почти 250 тысяч человек

Медики выписали за минувшие сутки из столичных больниц еще 1349 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших после COVID-19 в Москве приблизилось к 250 тысячам, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1349 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 248 650", - сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, которые проводят врачи перед выпиской пациента. Те же, кто должен оставаться под наблюдением медиков, получают необходимые рекомендации.

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