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Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса 1349 пациентов

09:26
  • среда
  • 30 сентября 2020

Всего в столице выздоровели после COVID-19 почти 250 тысяч человек

Медики выписали за минувшие сутки из столичных больниц еще 1349 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших после COVID-19 в Москве приблизилось к 250 тысячам, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30%

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.              За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1349 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 248 650", - сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, которые проводят врачи перед выпиской пациента. Те же, кто должен оставаться под наблюдением медиков, получают необходимые рекомендации.

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