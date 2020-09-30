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В пельменях на российских прилавках нашли сальмонеллу и листерии

09:47
  • среда
  • 30 сентября 2020

Четыре бренда попали в черный список

Эксперты "Росконтроля" проверили пельмени девяти брендов: "Ложкаревъ", "Мираторг", "Мыс Алтая", "Бийские", "Останкинские", "Сибирская коллекция", "Стародворье", "Родные угодья", "Чернышихинские пельмени". 
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Согласно ГОСТу, в пельмене должно быть не менее 50% фарша. Проверка показала, что этой норме соответствуют только "Мираторг", "Сибирская коллекция", "Стародворье". В остальных образцах начинки меньше 50%, говорится на сайте организации. 

В пельменях "Ложкаревъ" специалисты обнаружили сальмонеллу, а в образцах "Останкинские", "Родные угодья", "Чернышихинские пельмени" - листерии. Эти бактерии могут вызывать серьезные заболевания, поэтому вышеперечисленные бренды попали в черный список "Росконтроля". 

Эксперты также нашли в пельменях несколько компонентов, не заявленных в составе. В "Ложкаревъ" обнаружили соевую муку, в "Чернышихинских пельменях" - клетчатку, а в "Родных угодьях" - крахмал. 

В итоге специалисты рекомендовали к покупке пять брендов: "Сибирская коллекция", "Стародворье", "Мыс Алтая", "Бийские", "Мираторг".

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