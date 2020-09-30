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Чем опасны бесплатные сим-карты

09:55
  • среда
  • 30 сентября 2020

Желание сэкономить может привести к печальным последствиям

Бесплатные сим-карты, которые в больших количествах раздают возле метро, вокзалов или в торговых центрах, могут вызвать у пользователя проблемы и даже поставить под угрозу безопасность персональных данных. В Роскачестве назвали три основные опасности неизвестных "симок".

Эксперт рассказал, что не так со смарт-часами
Стало известно, какие данные могут узнать о вас спецслужбы

Согласно законодательству, каждая сим-карта регистрируется на конкретного человека по его паспорту. Соответственно, и контролировать номер телефона может лишь тот, на кого он оформлен. В случае потери "симки" или просто по желанию ее настоящего владельца пользователь может в одночасье лишиться телефонного номера без возможности его восстановить.

Также есть риск потерять свои деньги, внесенные в качестве оплаты услуг связи. Если баланс был пополнен на крупную сумму, а реальный владелец сим-карты заблокировал номер, вернуть деньги не получится. Законодательно это будет рассматриваться так, будто один человек добровольно решил пополнить счет другому.

Кроме того, к анонимной "симке" ни в коем случае нельзя привязывать аккаунты в соцсетях или мобильный банк. В противном случае мошенники могут получить контроль над всеми личными данными пользователя сим-карты, предупредили в Роскачестве.

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