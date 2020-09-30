В России планируют чипировать слепых

Новые технологии позволят незрячим увидеть мир

Российские ученые готовят к разработке чип, благодаря которому слепые люди смогут обрести зрение. Об этом сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

"Есть интересное предложение - разработка чипа, который помог бы начать ориентироваться незрячим. Чип, который вживляется в голову и делает возможным слепым людям, в том числе и не просто с приобретенной слепотой, а слепым от рождения, начать видеть", - рассказал он.

Шпак подчеркнул, что подобный технический прогресс не должен казаться невероятным и удивительным. Представитель Минпромторга отметил, что в мире уже давно существуют микросхемы, благодаря которым частично можно восстановить слух.

Шпак добавил, что "киборгизация" человечества постепенно продвигается вперед, и людям придется еще "многое увидеть и много чему удивиться", передает РИА Новости.

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